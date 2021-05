Cile: gruppo Lunding sospende futuri investimenti per "incertezza politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società del settore minerario di origine canadese, Lundin Mining Corp., potrebbe sospendere i suoi progetti di investimento in Cile a causa dell'incertezza legata al contesto politico emerso dalle elezioni per l'Assemblea Costituente. "Aspetteremo a vedere che succede prima di investire troppo denaro, sono sicuro che tutti stanno facendo la stessa cosa ", ha dichiarato il presidente della holding, Lukas Lundin, in dichiarazioni raccolte dal quotidiano "La Tercera". La società canadese aveva recentemente annunciato un progetto da un miliardo di dollari per ottimizzare la produttività delle sue miniere di rame nel paese, ma adesso ha messo in stand-by un ulteriore investimento da 500 milioni di dollari previsto per l'espansione sotterranea delle miniere. "Se c'è troppa incertezza nel breve e medio termine chiaramente non daremo l'avvio a questo progetto", ha aggiunto Lundin. "I paesi vogliono redditi più alti, lo capisco, ma se aumenti troppo le tasse, sarà molto difficile reinvestire", ha aggiunto. (segue) (Nys)