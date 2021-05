Imprese: Rwe e National Grid insieme per espandere l'eolico negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi per l'energia Rwe (Germania) e National Grid (Regno Unito) stanno collaborando per espandere il settore dell'energia eolica negli Stati Uniti. Le due società hanno, infatti, concluso un accordo di partenariato per sviluppare progetti di parchi eolici al largo della Baia di New York Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il nord-est degli Stati Uniti è considerato attraente per i progetti eolici offshore. Entro il 2035, lo Stato di New York intende, infatti, installare al largo delle proprie coste turbine eoliche con una capacità totale di novemila megawatt. Rwe e National Grid presenteranno un'offerta all'asta delle relative concessioni. (Geb)