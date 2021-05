Covid: linee guida Regioni su sagre e fiere, in base al contesto mascherina obbligatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali): tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). È quanto si legge nel documento sulle linee guida delle Regioni, aggiornato con il capitolo che riguarda sagre e fiere. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere “resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce”. (Rin)