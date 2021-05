Medio Oriente: proseguono raid e lancio di razzi nonostante notizie su possibile cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie di "passi verso un potenziale cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese sono incoraggianti". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ai giornalisti. "E' chiaramente incoraggiante", ha detto Psaki. Il movimento palestinese Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, avrebbe accettato il cessate il fuoco con Israele, che dovrebbe entrare in vigore domani mattina, secondo quanto riferisce il quotidiano libanese “Al Akhbar”, citando fonti di Hamas. Secondo il quotidiano, non si tratterebbe di un cessate il fuoco unilaterale. Intanto, dopo undici giorni di scontri, è in corso la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano dedicata a una possibile cessazione delle ostilità. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dovrebbe presentare alla riunione di Consiglio per la sicurezza nazionale una proposta di cessate il fuoco unilaterale nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferiscono fonti interne al governo israeliano citate dal quotidiano israeliano “Haaretz”. Da parte sua, Israele avrebbe informato l’Egitto di voler porre fine ai bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Nelle ultime ore, si sono fatti più pressanti gli inviti a porre fine alla tensione in corso dal 10 maggio scorso. (Res)