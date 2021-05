© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'88esimo Concorso Ippico internazionale Csio di Roma "Piazza di Siena". Sarà possibile seguire la diretta streaming su Facebook – Ore 14- L'assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci interviene all'evento di apertura "Politiche per le Periferie" promosso da IPER Festival delle Periferie (in diretta streaming su iperfestival.it) - Ore 10:30- L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori interviene all'evento di apertura "Politiche per le Periferie" promosso da IPER Festival delle Periferie (in diretta streaming su iperfestival.it) - Ore 10:30- L'Assessora allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini Veronica Tasciotti partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'88esimo Concorso Ippico internazionale Csio di Roma "Piazza di Siena". Sarà possibile seguire la diretta streaming su Facebook - Ore 14 (segue) (Rer)