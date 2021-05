© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONEIl Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio Ater di via Sagunto. Partecipano Massimiliano Valeriani, Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio, Eriprando Guerritore, Commissario Ater Roma, Andrea Napoletano, Direttore generale Ater Roma e Massimo De Pamphilis, Rappresentante del Comitato di quartiere. L'evento si svolge a Roma, Via Sagunto, numero 21 (Quartiere Quadraro). L’evento viene trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio – Ore 11L’Assessora alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi, assieme al Direttore della Direzione Capitale naturale, Parchi e aree protette, Vito Consoli, saranno presenti al "Cento Incroci" (Via delle Palme, 158), il nuovo spazio culturale nei locali dell’ex Pecora elettrica del quartiere Centocelle di Roma, per presentare il programma di circa 60 eventi, organizzati in occasione della Settimana Europea dei Parchi 2021, che si svolgeranno in tutto il Lazio da sabato 22 a lunedì 24 maggio nelle aree naturali protette del territorio regionale. Via delle Palme, 158 Roma - Ore 16. (segue) (Rer)