Reddito cittadinanza: Orlando, connetterlo a formazione e istruzione

- Il reddito di cittadinanza serve a combattere la povertà assoluta: è stato utile anche durante la pandemia, e in mancanza di esso ritengo ci sarebbe stata un’esplosione sociale. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, a Sky Tg24. “Non serve a mettere in moto le politiche attive del lavoro, e per questo ci vuole una riforma: su questo fronte credo ci sia molto da fare: dobbiamo connettere meglio il reddito di cittadinanza alle politiche di inclusione”, ha detto, sottolineando la necessità di guardare anche ai numeri della scolarizzazione. (Ems)