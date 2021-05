Ciad: Unione africana chiede "transizione democratica" entro 18 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione africana (Ua) ha chiesto una "transizione democratica" entro 18 mesi in Ciad, dove una giunta militare ha assunto il potere ad aprile scorso dopo che il presidente Idriss Deby Itno è morto durante i combattimenti con i gruppi ribelli. La nuova giunta, guidata dal figlio Deby, Mahamat, ha nominato un governo civile di transizione e ha promesso di tenere le elezioni entro 18 mesi. Deby, che era al potere da 31 anni, è morto in uno scontro militare con gruppi ribelli, un giorno dopo essere stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali dell'11 aprile. Nessuna sanzione, dunque, da parte dell'Ua che punta sulla revisione della Carta di transizione, sulla formazione del Consiglio di transizione e non ammette nessuna deroga al periodo di transizione di 18 mesi. (segue) (Res)