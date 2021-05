Ciad: Unione africana chiede "transizione democratica" entro 18 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana la riunione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana sul Ciad ha deciso di non sanzionare le autorità di transizione salite al potere subito dopo la morte del presidente Idriss Deby. A cinque giorni dalla pubblicazione del suo rapporto sul Ciad, il Consiglio non ha ancora comunicato i dettagli delle sue decisioni ma secondo fonti citate da "Rfi" per il momento non ci saranno sanzioni contro la giunta militare, sebbene la missione conoscitiva inviata di recente sul posto dall'Unione africana abbia raccomandato nel suo rapporto di esercitare pressioni in modo da arrivare, come in Mali, a una transizione guidata da un presidente civile e un vicepresidente militare. Questa raccomandazione, tuttavia, non comparirebbe più nel testo adottato venerdì scorso dal Consiglio. Quest'ultimo chiede comunque che ci sia "una ripartizione equilibrata del potere" tra i militari e il governo civile e che i membri del Consiglio militare di transizione - così come avvenuto in Mali - non possano presentarsi alle prossime elezioni. Secondo le stesse fonti, l'Unione africana nominerà inoltre nelle prossime settimane un inviato speciale che avrà il compito in particolare di "aiutare il Ciad a ristabilire l'ordine costituzionale". Ciò richiede l'organizzazione di un dialogo nazionale inclusivo, che dovrebbe portare a una Carta di transizione modificata, una riconciliazione nazionale e una nuova Costituzione per il Paese. (Res)