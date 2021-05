Scuola: Bianchi, siglato Patto per istruzione, punto di partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato questa sera a Palazzo Chigi, con le organizzazioni sindacali, il “Patto per la scuola al centro del Paese”. Lo si apprende dalla relativa nota. “Sono convinto che la via intrapresa, quella del dialogo e del Patto, resti la via necessaria per trovare delle soluzioni per il Paese: questo Patto è la base per gli sviluppi successivi”, ha detto il ministro, sottolineando la necessità di andare avanti “e quindi prendiamo questo come un punto di partenza, che abbiamo costruito insieme, per rimettere la scuola al centro”. (Com)