Governo: da Cdm integrazione stanziamenti per stati di emergenza

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato le seguenti integrazioni degli stanziamenti di risorse relativi a dichiarazioni di stato di emergenza già deliberate: per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal primo al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, ulteriori 25.122.462,32 euro; per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, ulteriori 10.877.926,18 euro; per la realizzazione degli interventi nei territori delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel giorno 22 giugno 2019, ulteriori 3.695.102,58 euro; per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle province di Catanzaro, di Cosenza, di Reggio Calabria e di Vibo Valentia, ulteriori 837.620,85 euro; per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della regione Lazio, ulteriori 1.846.001,78 euro; per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di maggio 2019 nel territorio della regione Emilia Romagna, ulteriori 776.509,27 euro. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa.