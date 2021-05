Usa: Yellen propone tassa minima globale al 15 per cento su grandi imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha annunciato una proposta da parte statunitense per l’introduzione di una tassa minima globale al 15 per cento sulle grandi imprese, il cui obbiettivo è quello di “mettere fine alla corsa al ribasso fra gli Stati sul fronte dell'imposizione fiscale”. L’esponente dell’amministrazione Biden ha spiegato che è necessario “lavorare in modalità multilaterale per mettere fine alla concorrenza sulle tasse”, sottolineando che quella del 15 per cento è solo una base per un futuro confronto.(Nys)