Governo: ecco le nomine del Cdm, Di Palma verso presidenza Enac

- Il Consiglio dei ministri odierno ha deliberato su proposta del Presidente Mario Draghi, vista la designazione effettuata da Confservizi, la nomina di Michaela Castelli a componente del Cnel in sostituzione di Giovanni Valotti. Stando al relativo comunicato stampa, è stato poi approvato, su proposta del ministro per il Sud Mara Carfagna, il conferimento a Mauro Miccio dell'incarico di commissario straordinario di governo con il compito di presiedere il Comitato di indirizzo della zona economica speciale della regione Abruzzo. In aggiunta: su proposta del ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio è stato approvato il conferimento dell'incarico di direttore generale per gli affari politici e di sicurezza all'ambasciatore Pasquale Ferrara; su proposta del ministro della difesa Lorenzo Guerini, la promozione al grado di generale di corpo d'armata del generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'esercito in servizio permanente Angelo Palmieri; su proposta del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, l'avvio della procedura per la nomina di Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell'Enac; su proposta del ministro Giovannini, il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali a Domenico De Bartolomeo; su richiesta dell'avvocato generale dello Stato, visto il parere favorevole del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, il conferimento dell'incarico di vice avvocato generale dello Stato a Danilo Del Gaizo. Inoltre, il Consiglio dei ministri, vista la delibera di promovibilità del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, è stato sentito in merito all'intenzione del presidente Mario Draghi di proporre al presidente della Repubblica l'adozione del decreto di nomina a procuratore generale aggiunto della Corte dei conti del presidente di sezione Andrea Lupi. (Com)