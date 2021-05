Brasile: completata produzione primo lotto vaccino Sputnik nel paese, ma sarà esportato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria farmaceutica brasiliana Unione chimica ha completato la produzione del suo primo lotto di vaccino anti-Covid Sputnik V, sviluppato l'istituto di ricerca Gamaleya grazie al finanziamento del Fondo di investimenti diretti russo (Rdif). Le dosi sono state preparate con principio attivo farmaceutico importato dalla Russia. Secondo quanto riferito dall'Unione chimica le prime 100mila dosi di vaccino prodotte in Brasile verranno esportate nei paesi limitrofi del Sud America, dal momento che il Brasile non ha ancora autorizzato la somministrazione del vaccino. Le confezioni sono state imballate in scatole con etichette in spagnolo. Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) non ha ancora definito verso quali paesi dovranno essere inviati. (Brb)