Americhe: Covid, prorogata al 21 giugno chiusura frontiere terrestri tra Messico, Usa e Canada

- Gli Stati Uniti hanno deciso di prorogare al 21 giugno la chiusura delle frontiere terrestri con Messico e Canada per gli spostamenti non necessari in coordinamento con i governi dei paesi vicini. Si tratta di una misura di contenimento dei contagi da coronavirus introdotta per la prima volta a marzo 2020 e prorogata di mese in mese. Il Messico è paese di transito per migliaia di migranti centroamericani che attraversano il suo territorio nel tentativo di raggiungere gli Usa. Nonostante i controlli già messi in campo dal governo messicano alla frontiera con il Guatemala gli arrivi negli Usa non si fermano. Secondo dati della Us Customs and Border Protection (Cbp) a marzo si è registrato il record di arresti di immigrati privi di documenti alla frontiera degli ultimi 15 anni, con un aumento del 71 per cento delle detenzioni rispetto al mese precedente. Il numero di bambini non accompagnati ha registrato a sua volta a marzo un aumento del 100 per cento rispetto al mese precedente per un totale di 18.800 minorenni intercettati.(Nys)