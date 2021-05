Yemen: Usa sanzionano due capi ribelli Houthi Al Ghamari e Al Madani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno inserito Muhammad Abdelkarim al Ghamari e Yusuf al Madani, ambedue leader di spicco delle forze ribelli yemenite Houthi, nella lista dei soggetti designati come terroristi dal dipartimento di Stato, mentre il dipartimento del Tesoro impone loro sanzioni punitive. Lo riferisce una nota ufficiale dell’amministrazione Usa, secondo la quale i due uomini sarebbero responsabili di aver preso parte e organizzato “offensive militari che esacerbano la crisi umanitaria, rappresentano una grave minaccia per i civili e destabilizzano lo Yemen”. “Stiamo promuovendo la richiesta di responsabilità per le azioni degli Houthi che perpetuano il conflitto nello Yemen e minano gli sforzi di pace, inclusa la brutale e costosa offensiva contro Marib”, ha detto il segretario di Stato Antony Blinken. Al Ghamari è stato sanzionato per il suo ruolo nell'orchestrare gli attacchi delle forze Houthi che hanno avuto un impatto sui civili yemeniti. Di recente ha preso in carico l'offensiva su larga scala degli Houthi contro il territorio del governo yemenita nel governatorato di Marib, così come gli attacchi contro l'Arabia Saudita e gli stati vicini. Al Madani è stato designato come terrorista per il rischio significativo che commetta atti di terrorismo che minacciano la sicurezza dei cittadini statunitensi o la sicurezza nazionale, la politica estera o l'economia degli Stati Uniti. Come risultato delle azioni odierne, spiega una nota del Tesoro, tutti i beni e gli interessi di proprietà delle persone designate che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o sotto il controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati al dicastero. Inoltre, vengono bloccate anche le entità possedute, direttamente o indirettamente, per il 50 per cento o più da una o più persone bloccate. A meno che non sia autorizzato da una licenza generale o specifica rilasciata dal dipartimento del Tesoro.(Nys)