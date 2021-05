Kosovo-Serbia: premier Kurti e Brnabic hanno incontri separati con inviato Ue per dialogo Lajcak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, ha avuto due incontri separati oggi a Bruxelles con i premier di Pristina e Belgrado, Albin Kurti e Ana Brnabic. I premier di Kosovo e Serbia si trovano nella capitale belga per partecipare alla cena di lavoro dei leader dei Balcani occidentali organizzata dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. Secondo quanto scritto su Twitter da Lajcak, nell'incontro con Brnabic si è parlato degli sviluppi regionali e di come promuovere la cooperazione nei Balcani, oltre che dei prossimi passi nel dialogo tra Pristina e Belgrado. Nell'incontro con Kurti, secondo Lajcak, si è discusso sui prossimi passi per la ripresa del dialogo tra Kosovo e Serbia. (segue) (Res)