Covid: "Ripartenza o apocalisse", Ciacciarelli (Lega) presenta suo libro con Salvini

- "Ripartenza o Apocalisse, L'Italia al tempo del Covid", è il libro del consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli, presentato oggi presso la sala del Tempio di Adriano alla Camera di Commercio di Roma. Alla presentazione sono intervenuti il leader della Lega Matteo Salvini, il sottosegretario all'Economia Claudio Durigon, Lucia Borgonzoni, sottosegretario ai Beni Culturali e il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. In sala anche il professor Enrico Michetti, direttore della Gazzetta Amministrativa e conduttore radiofonico, il cui nome è circolato tra i possibili candidati del centrodestra a sindaco di Roma. Un lavoro, quello del consigliere Ciacciarelli che parte dall'assunto che il nostro sia il Paese delle emergenze. "Le emergenze a getto continuo - si legge in una nota -. Le emergenze che diventano alibi, allo scopo di sottrarsi a quello che è il compito fondamentale di una politica degna di tal nome: agire in base a una strategia di ampio respiro. Una strategia nitida ed efficace che tuteli davvero gli interessi nazionali e quelli di noi italiani. Nel presente e ancora di più nel futuro. Il nostro Paese con la pandemia ha dovuto fare i conti con la mancanza di posti letto negli ospedali, soprattutto nella terapia intensiva, un problema questo che viene da lontano" come spiega nel suo libro Ciacciarelli. (segue) (Com)