Germania: Fmi, Pil potrebbe tornare a livelli pre-crisi a inizio 2022 (2)

- Intanto, l'Fmi ha elogiato le misure di spesa pubblica espansiva attuate dall'esecutivo tedesco per far fronte alla crisi, in particolare la cassa integrazione. Per il futuro, la Germania dovrebbe utilizzare il proprio margine di manovra finanziario al fine di aumentare gli investimenti, promuovere il cambiamento strutturale e la transizione dell'economia alla neutralità per il clima. È inoltre necessario innalzare la spesa per le attività di ricerca e sviluppo. Allo stesso tempo, l'Fmi ha manifestato preoccupazione per l'andamento del mercato immobiliare tedesco: “Il rapido aumento dei prezzi delle abitazioni negli ultimi anni dovrebbe essere attentamente monitorato, anche se il rischio è mitigato dal livello relativamente basso del debito delle famiglie”. (Geb)