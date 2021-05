Milano: tavolini a 200 metri per commercianti cantieri M4, ok del Consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato all’unanimità una delibera che modifica il Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee e leggere (quello che ha introdotto lo scorso anno la possibilità per i commercianti di posizionare arredi all’esterno senza pagare il canone di occupazione del suolo pubblico) che offre la possibilità agli esercizi che affacciano su cantieri della M4 di posizionare i propri tavolini fino a 200 metri di distanza dall’affaccio su strada, in deroga al principio generale, che continua a valere per tutti gli altri, di posizionarli a massimo 30 metri dal negozio. “Oggi finalmente vengono approvate le prime misure a favore dei commercianti milanesi penalizzati da tempo dai lavori per la M4 e dal Comune di Milano che con miopia aveva approvato il regolamento sulle occupazioni dimenticandosi di loro, impossibilitati, dalle cesate dei cantieri, a posizionare dei tavolini da esterno, lasciandoli di fatto senza lavoro”, ha commentato il consigliere leghista Gabriele Abbiati, denunciando comunque un “estremo e colpevole ritardo” da parte dell’amministrazione e chiedendo “di continuare a vigilare sulla situazione e in corso d’opera apportare tutti i correttivi necessari per andare incontro alle esigenze dei commercianti penalizzati ulteriormente dai cantieri, senza dimenticarsene nuovamente”. (Rem)