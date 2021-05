Decreto sostegni bis: Gualtieri (Pd), boccata d'ossigeno per l'economia e il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri è una positiva boccata d’ossigeno per l’economia italiana, che mette un campo un nuovo massiccio intervento a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. E’ una linea giusta, che prosegue l’indirizzo di politica economica che abbiamo perseguito fin dall’inizio della pandemia e che opportunamente prevede misure molto significative per la crescita, l’occupazione e per i settori che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi”. Lo scrive su Facebook Roberto Gualtieri, Deputato del Partito Democratico e candidato alle primarie della coalizione del centro sinistra a Sindaco di Roma. “In questo quadro – continua Gualtieri - sono molto rilevanti, tra le altre cose, le misure per il lavoro (come il contratto di rioccupazione, il rafforzamento del contratto di espansione e di solidarietà), per i disoccupati e per i più fragili (come il blocco del décalage della Naspi e l’ampliamento del Reddito di emergenza), per i lavoratori dello spettacolo (nuovo sistema di welfare che assicura adeguate tutele assistenziali e previdenziali) e per la cultura, ottenute grazie all’impegno dei ministri Orlando e Franceschini". (segue) (Com)