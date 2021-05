Covid: Conferenza Regioni aggiorna linee guida riaperture, anche sale gioco, fiere e corsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta da Massimiliano Fedriga, nella seduta odierna ha aggiornato linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. Stando alla relativa nota, il documento è stato trasmesso al presidente del Consiglio e al ministro della Salute affinché le linee guida possano essere adottate. In particolare gli aggiornamenti, rispetto al precedente documento del 28 aprile, riguardano: sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sagre e fiere locali; corsi di formazione. (Com)