- VARIE- Le associazioni e le cooperative che hanno promosso la Food policy per Roma, insieme agli agricoltori e ai cittadini della Cecchignola, aderiscono all'appello per salvare dalla cementificazione l'Orto di Giulia, un'azienda agricola di 8 mila mq minacciati dal progetto di costruzione del consorzio Colle delle Gensole. Le associazioni locali aderiscono al presidio con gli agricoltori in via della Tenuta della Cecchignola 111, presso l'azienda agricola della famiglia Marrocchini - Ore 09:30- Incontro per presentare l'accordo interconfederale e intercategoriale del Lazio per Il comparto dell'artigianato e delle Pmi che valorizza il ruolo della bilateralità, degli strumenti di welfare e delle politiche attive del lavoro. Ne parleranno Claudio Di Berardlno Assessore Lavoro Regione Lazio, Michele Azzola, Segretario generale Cgil Lazio, Enrico Coppotelll Segretario generale Cisl Lazio, Alberto Civica, Segretario Generale Uil Lazio, Lorenzo Tagllavantl Direttore Cna Lazio, Micheal Del Moro, Presidente Confartigianato Imprese Lazio, Mario Salati, Casartigiani, Ivan Simeone, Claai, Maurizio De Carli, Responsabile Nazionale Dipartimento Relazioni Sindacali Cna, Riccardo Giovani, Direttore Politiche sociali e del Lavoro Confartigianato Imprese e Mauro Sasso, Vice Presidente Ebna. Modera il dibattito Rosita Pelecca, Segretaria CISL Lazio. L’appuntamento è sulla piattaforma Zoom Meetings – Ore 10 (segue) (Rer)