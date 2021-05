Decreto Sostegni bis: Cdm, nel testo sette linee azione a sostegno della ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura si articola su tre componenti: la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto Sostegni, con un contributo a fondo perduto per le partite Iva con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020; una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021; e la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Per il sostegno all'economia e l'abbattimento dei costi fissi delle imprese sono previste ulteriori misure: credito d'imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. (fino a luglio per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator); esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia; il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 2021. Ancora, viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l'internazionalizzazione delle imprese; viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale; viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici; viene istituito un Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse con una dotazione di 100 milioni di euro; viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell'agente della riscossione; e viene rinviata a gennaio 2022 l'entrata in vigore della cosiddetta “plastic tax”. (segue) (Com)