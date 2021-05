Artico: Della Vedova, lunga storia impegno e presenza italiana nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della dodicesima riunione ministeriale del Consiglio Artico, il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, ha presentato la visione e l’impegno italiano nella regione in un intervento video. “L’Artico è una delle aree più vulnerabili del nostro pianeta e dobbiamo essere umili di fronte alle sfide che ci attendono. L’Italia ha una lunga storia di impegno nell’Artico, basata soprattutto sulla ricerca scientifica, che continua ad essere l’asse portante della nostra presenza nella regione. Per il futuro dell’Artico, è fondamentale creare le giuste condizioni per un’effettiva cooperazione multilaterale, per la pace e lo sviluppo sostenibile: l’Italia continuerà a contribuire al raggiungimento di questi obiettivi”, ha detto il sottosegretario, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. Il Consiglio Artico è il più importante forum intergovernativo per la cooperazione e il dialogo nella regione artica e celebra quest’anno i 25 anni dalla sua creazione. La ministeriale odierna ha visto il passaggio della Presidenza dall’Islanda alla Federazione Russa. L’Italia è Stato osservatore al Consiglio Artico dal 2013. (Res)