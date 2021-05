Ue-Cina: Merkel, la situazione dei rapporti si è inasprita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dei rapporti tra Ue e Cina si è “inasprita”, con questioni come i diritti umani su cui debbono esserci “sempre consultazioni” e opinioni “molto diverse” su diversi temi. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel. A ogni modo, come riferisce il quotidiano “Muenchner Merkur”, per Merkel “la Cina è un Paese importante nel mondo” e “senza i colloqui e il tentativo di concordare gli standard non funzionerà” con Pechino. La situazione della relazioni euro-cinesi è “complicata”, ha poi ribadito la cancelliera, osservando allo stesso tempo come “per ragioni di diplomazia internazionale, anche in questi tempi, è necessario mantenere il dialogo”. Merkel ha quindi evidenziato la propria decisione a lavorare per “una politica uniforme Ue-Cina” con, in particolare, “miglioramenti nell'accesso reciproco al mercato”. (Geb)