Farmacap: riunione in prefettura, emerge ipotesi "spezzatino" per azienda, sindacati contrari

- Venerdì prossimo il nuovo commissario straordinario di Farmacap, Jacopo Marzetti, incontrerà i sindacati dopo il tavolo di oggi in prefettura a cui ha preso parte insieme all'assessora alle Politiche sociali Veronica Mammì e a un dirigente di Roma Capitale. Al tavolo odierno, a cui hanno preso parte anche i sindacati territoriali di Cgil, Cisl e Uil, è emerso uno scenario differente per il futuro di Farmacap rispetto a quello prospettato in Aula Giulio Cesare dall'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti. A quanto apprende "Agenzia Nova" da fonti sindacali, anziché la semplice fusione e incorporazione di Farmacap in Zetema, l'amministrazione capitolina sta ragionando sulla scissione tra i due rami d'azienda, quello destinato al sociale e quello dedicato alla gestione diretta delle 45 farmacie comunali controllate dall'azienda speciale. (segue) (Rer)