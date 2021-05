Farmacap: riunione in prefettura, emerge ipotesi "spezzatino" per azienda, sindacati contrari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ramo verrebbe incorporato in Zetema, società che si occupa di eventi e comunicazione, un altro resterebbe in Farmacap o in una società diversa da sviluppare. Sempre a quanto si apprende i sindacati si sono detti contrari all'ipotesi dello "spezzatino" e hanno chiesto anche rassicurazioni rispetto al pagamento dei prossimi stipendi dei lavoratori, oltre che sul futuro dell'azienda. Tali rassicurazioni dovrebbero arrivare nel corso dell'incontro di venerdì. Per i sindacati è da scongiurare sia lo scenario del fallimento che quello della privatizzazione per Farmacap e bisogna invece puntare sul rilancio della stessa. "Il proposito - riferiscono le stesse fonti - non è quello di fare macelleria sociale", ha assicurato Marzetti. (Rer)