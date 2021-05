Covid: von der Leyen, stiamo mantenendo impegno ad avere certificato prima estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo politico provvisorio di oggi tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sul regolamento che disciplina il certificato digitale Covid dell'Ue. L'accordo raggiunto dimostra, per la Commissione, che il certificato è sulla buona strada per essere pronto alla fine di giugno, come previsto. "Stiamo mantenendo il nostro impegno di avere il certificato digitale Covid dell'Ue attivo e funzionante prima dell'estate. I cittadini europei non vedono l'ora di viaggiare di nuovo e l'accordo di oggi significa che saranno in grado di farlo in modo sicuro molto presto", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Il certificato digitale Covid dell'Ue è gratuito, sicuro e accessibile a tutti. Riguarderà la vaccinazione, il test e il recupero, offrendo diverse opzioni ai cittadini. Rispetta pienamente i diritti fondamentali dei cittadini, compresa la protezione dei dati personali", ha aggiunto. "Tutti i cittadini dell'Ue hanno il diritto fondamentale alla libera circolazione nell'Ue. Il certificato digitale Covid dell'Ue, disponibile in formato cartaceo o digitale, renderà più facile per i cittadini europei viaggiare, sia per vedere le loro famiglie e i loro cari che per riposarsi un po'", ha continuato. (segue) (Beb)