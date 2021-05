Covid: von der Leyen, stiamo mantenendo impegno ad avere certificato prima estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Von der Leyen ha aggiunto: "Ringraziamo il Parlamento europeo e la presidenza portoghese per la loro dedizione, perseveranza e l'immenso lavoro a velocità record per trovare un accordo sulla proposta che abbiamo presentato. Il lavoro resta ancora da fare". "A livello europeo, il sistema sarà pronto nei prossimi giorni. Ora è fondamentale che tutti gli Stati membri accelerino l'introduzione dei loro sistemi nazionali per garantire che il sistema possa essere attivo e funzionante il prima possibile. Questo è ciò che i cittadini dell'Ue giustamente si aspettano. L'accordo di oggi ha dimostrato che con l'impegno e la cooperazione di tutti, il certificato digitale Covid dell'Ue sarà disponibile in tempo", ha concluso. In base all'accordo raggiunto, il certificato digitale Covid dell'Ue coprirà la vaccinazione, il test e il recupero; sarà disponibile in formato digitale e cartaceo, a seconda della scelta dei destinatari, e conterrà un codice Qr firmato digitalmente; sarà gratuito, facilmente ottenibile e disponibile anche per le persone vaccinate prima dell'entrata in vigore del regolamento Ue sul certificato digitale Covid; potrà anche essere utilizzato dagli Stati membri per scopi nazionali, se ciò è previsto dalla legislazione nazionale; gli Stati membri si astengono dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato Covid digitale Ue, a meno che non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica; la Commissione mobiliterà inoltre 100 milioni di euro per sostenere gli Stati membri nella fornitura di test a prezzi accessibili. (Beb)