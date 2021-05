Credito: Deutsche Bank punta sempre di più sulla sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank Bank intende orientare la sua strategia “ancora di più verso la sostenibilità”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che il maggiore istitut di credito vuole anticipare al 2023 il raggiungimento di un finanziamento sostenibile con un volume di 200 miliardi di euro, già previsto per il 2025. “Dobbiamo passare dall'ambizione ai fatti il più rapidamente possibile”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing. In futuro, la banca intende fissare obiettivi annuali di finanziamento sostenibile e investimenti di capitale per ogni singola area di attività. Secondo Deutsche Bank, 86 miliardi di euro degli oltre 200 miliardi di euro previsti entro il 2023 saranno attribuibili alla divisione clienti privato, 30 miliardi di euro al settore corporate e e 105 miliardi di euro all'investment banking. Deutsche Bank vuole, inoltre, impegnarsi con linee guida più ambiziose in altre aree della sostenibilità, che oltre all'ecologia includono standard sociali e corporate governance. Con riguardo alla parità di genere, entro il 2025, Deutsche Bank punta ad assegnare a donne il 35 per cento delle posizioni dirigenziali, a livello di direttore generale e vicepresidente. Attualmente, la quota è del 29 per cento. Al riguardo, Sewing ha affermato: “Le banche che non cambiano prima o poi perderanno clienti, fatturato e accettazione da parte della società”. (Geb)