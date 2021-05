Trasporti: Masucci (Fit-Cisl Lazio), serve patto per istituzioni, imprese, lavoratori e cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda i suggerimenti sopra citati – ha proseguito - riteniamo che i trasporti pubblici siano un fattore democratico fondamentale, ed è inaccettabile che funzionino peggio dove ce ne è più bisogno, ovvero nelle periferie; in secondo luogo, si dovrebbe lavorare per orientarsi nella direzione della modello della 'città dei quindici minuti' della Sorbona, secondo cui ogni cittadino dovrebbe essere in grado di soddisfare in quindici minuti sei funzioni sociali fondamentali: vivere, lavorare, rifornirsi, acquistare beni, apprendere e godere del proprio tempo libero. In ultimo, ma non in ultimo, sottolineiamo che è fondamentale partire dal rispetto e dalla valorizzazione dei lavoratori, con adeguati rinnovi contrattuali, tutela delle retribuzioni, dei diritti e della sicurezza". (Com)