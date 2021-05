© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Matteo Salvini, i sindaci di centrodestra Roma se li ricorda bene, così come Parentopoli e altre sciagure. Non voglio neanche immaginare come gestireste il Giubileo. Poi non dimentichiamo quando tu e la Lega gridavate 'Roma Ladrona'. I cittadini non hanno la memoria corta" Lo scrive su Twitter la Sindaca di Roma Virginia Raggi. (Com)