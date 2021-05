Argentina: Fmi, esenzione interessi straordinari "serve ad aiutare Paesi in difficoltà" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, in un incontro tenutosi a Roma, il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha chiesto al direttore dell'Fmi, Kristalina Georgieva, di ridurre le soprattasse sul credito siglato dal governo di Mauricio Macri nel 2018. Al termine dell'incontro, Georgieva ha affermato di "aver preso nota" della richiesta, senza pronunciarsi tuttavia sul merito. Il presidente argentino da parte sua ha confermato di aver presentato al direttore dell'Fmi la proposta, che vanta il sostegno dei governi di Portogallo, Spagna, Francia e Italia. Per quanto riguarda i tempi per il raggiungimento di un accordo definitivo su un nuovo programma di assistenza finanziaria, Rice ha indicato che non ci sono novità, anche se ha ribadito ancora una volta che i colloqui tra Argentina e l'Fmi sono "costruttivi". Il portavoce ha quindi affermato che l'Fmi "si impegna a continuare a lavorare insieme all'Argentina per la ripresa dell'economia e per proteggere i settori più vulnerabili" ed "esprime la sua solidarietà con il popolo argentino in questi momenti difficili". (Nys)