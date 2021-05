Covid: "Ripartenza o apocalisse", Ciacciarelli (Lega) presenta suo libro con Salvini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ripartenza il consigliere regionale Ciacciarelli asserisce che bisogna "partire dall'assunto che possiamo fare molto meglio, di quello che abbiamo fatto finora. È come se noi italiani, subissati dagli eventi degli ultimi decenni e dal modo in cui essi sono stati rappresentati/deformati dall'establishment e dai media compiacenti, ci fossimo dimenticati del nostro potenziale. E persino della nostra identità, che è assai sfaccettata a seconda delle diverse zone e dei singoli individui, ma che tuttavia esiste e ci differenzia da altri popoli. La prima cosa che dovremmo comprendere e stamparci in testa, quindi, è che non c'è nessun buon motivo per snaturarci e diventare quello che non siamo, tanto più se i modelli presi in considerazione siano quelli degli Usa, della Cina o di altri Paesi la cui forza economica si incardina su degli stili di vita che non sono né condivisibili né armoniosi. Se le tengano loro, le megalopoli tipo Los Angeles o Pechino. O l'efficienza aziendale al prezzo di un cieco egoismo e di nevrosi sempre più diffuse e cronicizzate. Dobbiamo solo imparare a migliorarci dove siamo carenti, ma senza mai perdere il contatto – l'intima relazione, il sacrosanto legame istintivo e connaturato – con la nostra specifica italianità", conclude Ciacciarelli. (Com)