Germania: Fmi, Pil potrebbe tornare a livelli pre-crisi a inizio 2022

- Il Pil della Germania potrebbe tornare ai livelli precedenti alla crisi del coronavirus agli inizi del 2022, con la crescita guidata da esportazioni e domanda di servizi. È quanto prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi), come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. A marzo scorso, l'Fmi ha stimato per la Germania un'espansione del Pil del 3,6 per cento. Tuttavia, il Fondo monetario internazionale ha ora avvertito che il dato potrebbe anche essere inferiore “se la campagna di vaccinazione dovesse bloccarsi o se le varianti del virus portassero inaspettatamente a una nuova ondata di infezioni”. Pertanto, in considerazione della significativa incertezza sugli ulteriori sviluppi della pandemia, il governo federale “non dovrebbe ridurre prematuramente i suoi programmi di aiuto a sostegno dell'economia e del mercato del lavoro”. Secondo l'Fmi, infatti, per evitare danni a di lungo periodo all'economia, “è meglio fare troppo piuttosto che troppo poco”. (segue) (Geb)