Roma: cade albero sulla Tiburtina, ferito padre e figlio di 10 anni su monopattino

- Un bambino di 10 anni e il padre di 56 anni, sono rimasti feriti alle 19 di oggi, a causa di un albero caduto sulla via Tiburtina a Roma, nei pressi del civico 76. Suul posto sono accoris gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II gruppo Sapienza e alcune ambulanze del 118. I due feriti, secondo quanto si apprende, era su monopattini elettrici. Danneggiate anche alcune automobili. I due feriti sono stati trasportati presso Policlinico Umberto I per le cure del caso ma le loro condizioni non sembrano essere gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco per il taglio e la rimozione del della pianta. Gli agenti, oltre al rilievo dei danni, stanno provvedendo a regolare la circolazione stradale causa restringimento in atto in direzione Termini. (Rer)