Lavoro: Orlando, non escludo misure ad hoc per settori più in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco dei licenziamenti, insieme ad altri strumenti, va sicuramente pensato per alcune filiere come quella tessile e dell’abbigliamento, particolarmente colpita dalla pandemia che ha danneggiato tutto ciò che è legato alla distribuzione al dettaglio e alla rete commerciale. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, a Sky Tg24. “Ci sono poi settori che vanno molto bene, come l’edilizia: bisognerà distinguere e organizzare risposte diverse per situazioni diverse: ritengo sia meglio utilizzare strumenti mirati rispetto a provvedimenti che spostano il problema più in là nel tempo, ma non escludo che possano esserci settori che necessitino di misure ad hoc”, ha detto. (Ems)