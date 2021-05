Medio Oriente: proseguono raid e lancio di razzi nonostante notizie su possibile cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono in Medio Oriente il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele e i bombardamenti israeliani sull'enclave palestinese, nonostante si facciano sempre più insistenti le notizie di un possibile e imminente accordo di cessate il fuoco. Le ostilità vanno avanti dal 10 maggio scorso. Secondo quanto riportato dall'emittente israeliana "Kan", a causa del lancio di razzi è stato chiuso l'aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv, sia per il decollo che per l'atterraggio. I voli sono stati dirottati sullo scalo di Ramon. Le sirene si sono attivate nelle ultime ore in diverse città nel sud di Israele a ridosso di Gaza, tra cui Sderot, Netivot, Ashdod e Ashkelon. Secondo le forze di difesa israeliane (Idf), dalle 7:00 di questa mattina sono stati lanciati da Gaza circa 300 razzi, il 90 per cento circa dei quali intercettati dal sistema Iron Dome. (segue) (Res)