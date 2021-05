© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Inaugurazione del cantiere per il completamento a Tarquinia degli impianti di irrigazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord alla presenza del Sottosegretario alle Politiche agricole e forestali, Francesco Battistoni e del presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, oltre ai rappresentanti istituzionali di enti e associazioni del territorio. Presso la Piana di Tarquinia, strada Mandrione delle Saline a Tarquinia, Lido (azienda Alberto Blasi) – Ore 11.30- Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, Claudia Pratelli, Assessora alla scuola del III Municipio, Eloa Montesel, attivista dell'associazione Nonna Roma, Maurizio Sapienza e Graziella Capello, coordinatore regionale e volontaria di Informatici senza Frontiere e Andrea Serra, Vice Presidente di Rimuovendo gli ostacoli, presentano il progetto Device4All terzo municipio. L’appuntamento si tiene sotto i Portici del palazzo municipale a Piazza Sempione a Roma e viene trasmesso anche on line – Ore 12- Si inaugura a Viterbo del monumento dedicato ai medici e a tutti i professionisti sanitari vittime del Covid. Il monumento è stato collocato in piazza Martiri d'Ungheria, nei pressi dell'ingresso principale del parcheggio. Interverranno il sindaco Giovanni Maria Arena e il presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Viterbo Antonio Maria Lanzetti. Piazza Martiri d’Ungheria a Viterbo – Ore 12. (Rer)