Covid: linee guida Regioni, in sale giochi e casinò rispettare distanza e obbligo mascherina

- Obbligo di utilizzo di mascherina, igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco, rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Sono alcune delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali aggiornate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel capitolo dedicato a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. “Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate: non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio)”, si legge nel documento. Andrà poi predisposta una “adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso”. Ancora, si potrà prevede la rilevazione della temperatura corporea e la riorganizzazione di “spazi e dislocazione delle apparecchiature per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti”. (Rin)