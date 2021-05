Covid: corsi formazione, gruppi omogenei per quanto possibile, finestre sempre aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità, rilevazione della temperatura corporea, prodotti igienizzanti in più punti degli spazi dedicati all’attività, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti e privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei. Sono alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida della Conferenza delle Regioni, per la ripresa delle attività economiche e commerciali, nel capitolo aggiornato dedicato ai corsi di formazione. “Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni: gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ed è necessario assicurare l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività”, si legge nel documento. Obbligatorio “mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni”. (Rin)