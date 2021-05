Decreto Sostegni bis: Misto-Leu, molte misure importante ma blocco licenziamenti va prorogato fino a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Sostegni bis varato oggi dal governo contiene numerose misure importanti a sostegno di chi è stato colpito dalla crisi conseguente alla pandemia: è stato ripristinato il credito d'imposta sugli affitti per le aziende che sono rimaste chiuse, è stata introdotta una forma di perequazione che noi ritenevamo indispensabile, c'è la proroga del Rem per altri 4 mesi, senza la quale molte persone non ce l'avrebbero fatta. Così in una nota la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, e il senatore del gruppo misto Vasco Errani. “Tuttavia, nonostante sia stata inserita una norma utile contro i licenziamenti, riteniamo che sia necessario prorogare sino a ottobre il blocco dei licenziamenti per tutti: proprio perché i prossimi mesi, come ha detto il presidente Draghi, saranno complessi è necessario evitare che ci sia un'ondata di licenziamenti”, hanno detto. (Com)