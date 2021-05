Decreto Sostegni bis: Orlando, risposte molto positive per lavoratori spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro del ministro Franceschini in queste settimane è stato fondamentale per arrivare a riconoscere molti diritti dal punto di vista previdenziale e degli ammortizzatori sociali". Lo afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. "Oggi è una giornata molto importante e molto positiva per i lavoratori dello spettacolo perché arriva una risposta che si attendeva da molto tempo e che, in parte, risponde anche alle ferite profonde che la pandemia ha inferto" a questo settore, ha concluso il ministro.(Rin)