- Pieno sostegno a Draghi che ha fermato le assurde richieste del Partito democratico di aumentare le tasse: mentre la Lega lavora per ridurre il carico fiscale, per far ripartire le imprese e le partite Iva, Letta pensa di fare cassa aggredendo il patrimonio degli italiani. Così in una nota i capigruppo di leghisti di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Com)