Fisco: Fontana, fuori luogo e inopportuna proposta Letta

- "Fuori luogo e inopportuna, così giudico la proposta sulla tassa di successione del segretario Pd, Enrico Letta". Lo ha dichiarato in un messaggio Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Bene ha fatto il premier Draghi a rispedire al mittente la strampalata idea di chi, in un momento così delicato, pensa di mettere le mani nelle tasche degli italiani - ha aggiunto - Noi, in Lombardia, stiamo facendo esattamente il contrario e per quanto di nostra competenza l'obiettivo è sburocratizzare e alleggerire la pressione fiscale, attraverso processi di semplificazioni soprattutto mirati alle imprese". (Com)