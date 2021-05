Vaticano: Papa Francesco a Scholas, non abbiate paura di rischiare, non rimanete fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha concluso la sua visita presso al sede di Scholas Occurrentes, prima di congedarsi ha voluto ringraziare l'associazione educativa: "Grazie a tutti quelli che sono stati a questo incontro. Grazie di rischiare, perché solo con il rischio si può vivere la gratuita". Bergoglio ha incoraggiato l'associazione a continuare la propria missione: "Grazie per il coraggio, per il percorso fatto e non abbiate paura. Anzi - ha sottolineato il Pontefice - abbiate paura di restare senza muovervi, ma andate avanti. Grazie per andare oltre le frontiere".(Civ)