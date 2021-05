Alitalia: Miccoli (Pd), sembra Calenda si candidi manager Lufthansa più che sindaco di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda sembra "si stia candidando a fare il manager di Lufthansa e non il sindaco di Roma". È quanto sostiene in una nota Marco Miccoli del Pd in risposta a Carlo Calenda intervenuto con un tweet sulla vicenda Alitalia. "Carlo Calenda dichiara che Alitalia va ceduta - spiega Miccoli -. Noi invece vogliamo una compagnia di bandiera pubblica e competitiva. Non vogliamo esuberi e vogliamo che gli asset strategici restino all'interno della compagnia. Tutte cose che con la cessione a Lufthansa non sarebbe possibile difendere. Alitalia è la vertenza di Roma come la Fiat lo era per Torino. Chi si candida a sindaco di Roma, i lavoratori, l'interesse del Paese e in questo caso del territorio, dovrebbe difenderli. A meno che non abbiamo capito male" e Calenda "si sta candidando a fare il manager di Lufthansa e non il sindaco di Roma".(Com)