- Con il Certificato Digitale Ue torneremo a viaggiare liberi e in sicurezza nei Paesi europei. Così il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, su Twitter, commentando l'accordo trovato tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sul certificato digitale per agevolare i viaggi all'interno dell'Ue per le persone vaccinate contro il Covid-19. (Res)