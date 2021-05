Lavoro: Orlando e Bonetti ospiti a evento W20 su parità di genere, investire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perseguire la parità di genere non è solo una politica di equità, ma soprattutto una politica di crescita per l'intero sistema: questo è quanto emerso quest'oggi nel corso dell’evento “Donne, lavoro e paygap: quale futuro per il lavoro per una nuova ripartenza”, organizzato dal W20 insieme a Quo Jobis e in collaborazione con Consenso Europa. Stando al relativo comunicato stampa, all’evento hanno preso parte Elena Bonetti, ministra delle Pari opportunità, Susanna Camusso, responsabile Politiche di genere Cgil, Daniela Fumarola, segretaria confederale Cisl, Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Sonia Ostrica, coordinatrice Pari opportunità Uil, Linda Laura Sabbadini, chair W20, Giovanna Badalassi, cofondatrice Ladynomics.it, Massimo Bruno, responsabile P&O Italia per Enel, Maurizio Del Conte, presidente Afol Metropolitana di Milano, Sandra Miotto, consigliera di Parità della Regione Veneto, Gianni Rosas, direttore Ilo Italia, e Mario Straneo, Ad di QuoJobis. Nella sua introduzione, Linda Laura Sabbadini ha descritto l'attuale come un momento particolarmente critico. “Siamo in mezzo a due crisi: quella dettata dalla pandemia e quella dettata dalla transizione digitale; abbiamo bisogno della road map di Roma, che non si fermi solo al lavoro, ma che affronti punti chiave come violenza, medicina, sanità e stereotipi di genere”, ha detto. (segue) (Com)